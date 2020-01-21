Треба, аби рік складався з 400 днів, – Гвардіола пропонує скасувати деякі турніри в Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо надскладного футбольного календаря в Англії.

"Потрібно прийняти якесь рішення. Думаю, що необхідно зробити так, аби рік складався з 400 днів. Що стосується Кубка англійської ліги – скасуйте деякі турніри. Скасуйте їх повністю, так буде менше ігор. Менше матчів, менше змагань, менше команд, більше якості.

Гвардіола поділився планами Манчестер Сіті на решту сезону

Людям це сподобається. Вони зможуть ходити в театри, в кіно, ресторани, дивитися на салюти. У Німеччині та Іспанії менше ігор, набагато менше, ніж тут. У Бундеслізі 18 команд, а не 20, один кубок, а не два. У них є перерва, як і в Іспанії. Стадії Кубків проходять в 1 гру, а не в 2. Це велика різниця.

Все це необхідно для захисту гравців. Вони будуть насолоджуватися цим, люди теж. Занадто багато матчів, чесно", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у поточному сезоні продовжує боротьбу одразу у чотирьох турнірах – чемпіонаті Англії, Кубку Англії, Кубку англійської ліги та Лізі чемпіонів.

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