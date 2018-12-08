toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Травнік: Яблонец не приїде в Київ лише відбувати номер

14:35 113 Читать на русском
Травнік: Яблонец не приїде в Київ лише відбувати номер
Міхал Травнік / Фото ФК Яблонец

Півзахисник Яблонеца Міхал Травнік поділився очікуваннями від матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

"Ми, звичайно, усвідомлюємо, що цей матч нічого вже не вирішує. Але це не означає, що ми їдемо на цей поєдинок відбувати номер. Всі ми в нашій команді переконані, що набрали в груповому турнірі Ліги Європи набагато менше очок, ніж заслуговували.

Яблонец скасував поїздку своїх вболівальників на матч проти Динамо – відомі причини

Як і раніше вважаю, що нам під силу змагатися на рівних з кожною із команд нашої групи. Десь не вистачило везіння. І це дуже несправедливо, що ми до цих пір жодного разу не перемогли. Для нас ця обставина є подразником, так що, повірте, ми зробимо все для того, щоб хоч в останньому турі вийти в матчі переможцем", – цитує Травніка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, поєдинок ЛЄ Яблонец – Динамо відбудеться 13 грудня, початок о 19:55.

УЄФА попросив Динамо надати Яблонцю альтернативне місце для тренування

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
5
дн
:
3
год
:
43
хв
Яблонец
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Яблонец Яблонец Ліга Європи Міхал Травнік Міхал Травнік Динамо - Яблонєц
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
18
хв
Челсі
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук