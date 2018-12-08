Травнік: Яблонец не приїде в Київ лише відбувати номер

Півзахисник Яблонеца Міхал Травнік поділився очікуваннями від матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

"Ми, звичайно, усвідомлюємо, що цей матч нічого вже не вирішує. Але це не означає, що ми їдемо на цей поєдинок відбувати номер. Всі ми в нашій команді переконані, що набрали в груповому турнірі Ліги Європи набагато менше очок, ніж заслуговували.

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Як і раніше вважаю, що нам під силу змагатися на рівних з кожною із команд нашої групи. Десь не вистачило везіння. І це дуже несправедливо, що ми до цих пір жодного разу не перемогли. Для нас ця обставина є подразником, так що, повірте, ми зробимо все для того, щоб хоч в останньому турі вийти в матчі переможцем", – цитує Травніка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, поєдинок ЛЄ Яблонец – Динамо відбудеться 13 грудня, початок о 19:55.

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