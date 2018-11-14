Травмувався третій конкурент Коноплянки – черговий подарунок долі для українця

Форвард Шальке Гвідо Бургшталлєр отримав пошкодження та не зіграє за національну збірну в наступних матчах.

Гвідо Бургшталлєр у розташуванні збірної Австрії отримав травму паха. Як наслідок, форвард не допоможе команді в найближчих матчах Ліги націй проти Боснії та Герцеговини і Північної Ірландії. Бургшталлєр вже повертається в Гельзенкірхен, де проходитиме відновлення, повідомляє офіційний твіттер Шальке.

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До наступного матчу "кнаппен" у Бундеслізі, який вони проведуть 24 листопада проти Нюрнберга, австрійський нападник повинен відновитися. Однак чи буде він готовий зіграти весь поєдинок – питання.

Шальке має величезні проблеми з атакувальними гравцями. В останньому перед міжнародною перервою матчі серйозні травми отримали інші форварди Марк Ут (якого нещодавно перевели в півзахист) і Брель Емболо. За таких умов головний тренер Доменіко Тедеско змушений буде довіряти Євгену Коноплянці, який в попередніх матчах взагалі випав з основи. Однак тепер, коли конкуренти отримали пошкодження, українець може повернути собі місце в нападі у схемі 3-5-2.

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