toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Травмований Рюдігер запалює, а трофей Ліги Європи піднімають одразу двоє: відео нагородження Челсі

10:24 200 Читать на русском
Травмований Рюдігер запалює, а трофей Ліги Європи піднімають одразу двоє: відео нагородження Челсі
Челсі / Твіттер клубу

Челсі здобув трофей Ліги Європи, перемігши Арсенал у фіналі. Дивіться відео нагородження переможців.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

У лондонському фіналі Ліги Європи, де зустрічались Челсі та Арсенал, перемогу з рахунком 4:1 здобули підопічні Мауріціо Саррі. Нагородження переможців традиційно відбулось одразу після матчу.

Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Всі футболісти Челсі по черзі отримали свої медалі. Церемонію нагородження не пропустив навіть Антоніо Рюдігер, який через травму змушений був пересуватись на милицях.

Примітним є те, що трофей Ліги Європи першими підняли одразу два гравці Челсі – Сесар Аспілікуета, який є капітаном команди зараз, та Гарі Кехілл, який був капітаном команди останні два роки.

Челсі – Арсенал у фіналі Ліги Європи: Азар красиво прощається, Саррі закриває роти, Жиру дає урок Ляказетту з Обамеянгом

blog_ava
Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі
02:11
1132
Теги
Ліга Європи Челсі Челсі Челсі - Арсенал Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:00457 Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
6
год
:
1
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук