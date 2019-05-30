Травмований Рюдігер запалює, а трофей Ліги Європи піднімають одразу двоє: відео нагородження Челсі

Челсі здобув трофей Ліги Європи, перемігши Арсенал у фіналі. Дивіться відео нагородження переможців.

У лондонському фіналі Ліги Європи, де зустрічались Челсі та Арсенал, перемогу з рахунком 4:1 здобули підопічні Мауріціо Саррі. Нагородження переможців традиційно відбулось одразу після матчу.

Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Всі футболісти Челсі по черзі отримали свої медалі. Церемонію нагородження не пропустив навіть Антоніо Рюдігер, який через травму змушений був пересуватись на милицях.

Примітним є те, що трофей Ліги Європи першими підняли одразу два гравці Челсі – Сесар Аспілікуета, який є капітаном команди зараз, та Гарі Кехілл, який був капітаном команди останні два роки.

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