Травмований Ібрагімовіч опинився у заявці збірної Швеції – тренер вже пояснив мотиви виклику
Наставник збірної Швеції Янне Андерссон вирішив викликати на жовтневі поєдинки відбору до ЧС-2022 форварда Златана Ібрагімовіча, який наразі має пошкодження.
Федерація футболу Швеції на офіційному сайті опублікувала заявку "синьо-жовтих". У ній знайшлось місце Златану Ібрагімовічу. 39-річний нападник зараз відновлюється від травми, а тому такий виклик здивував багатьох.
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Але Янне Андерссон пояснив своє рішення: "Я вирішив включити його, адже вірю і сподіваюсь, що він зможе взяти участь і зробити свій внесок. У нього за спиною травма, але він прогресує. Важливо те, що він буде поруч з нами, коли ми зберемось наступного тижня".
У поточному сезоні Златан провів лише один матч. Він пропустив старт сезону, але зіграв проти Лаціо 12 вересня і забив. А потім знову повідомив про проблеми зі сухожиллям.
До слова, збірна Швеції проведе два поєдинки відбору до ЧС-2022 під час найближчої міжнародної паузи. 9 жовтня команда Андерссона зіграє з Косовом, а 12-го – з Грецією.
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