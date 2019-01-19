Травматичний Бейл "взяв" участь у 10 years challenge – тролінг дня

У мережі продовжується флешмоб, який позначають хештегом #10yearschallenge або #2009vs2019. Його зміст полягає у порівнянні сучасних світлин людей із фото 10-річної давності.

Жертвою інтернет-жартівників став відомий своєю травматичністю вінгер мадридського Реала Гарет Бейл.

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Уболівальники знайшли світлину валлійця 10-річної давності, де він позує разом із дружиною Еммою, а його ліва нога в гіпсі. Поруч фото з 2019-го, на якому Бейл знову зі своєю супутницею життя, а загіпсована вже права нога.

Нагадаємо, що Гарет Бейл нещодавно отримав чергову травму, а також оскандалився через ранній від'їзд із стадіону в програному Реал Сосьєдаду матчі.