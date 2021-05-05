Ушкодження одного з лідерів угорського Ференцвароша Олександра Зубкова виявилось не таким критичним.

"Як отримав травму? Невдало послизнувся в ігровому моменті, тому вирішив попросити заміну, щоб не ризикувати напередодні старту підготовки до Євро.

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Після огляду лікарів і фізіотерапевтів у мене позитивний настрій, оскільки все обійшлося. Мені сказали, що відновлення займе менше тижня. Сподіваюся, день-два, і вже буду в обоймі", – сказав Зубков у коментарі Footboom.

Нагадаємо, українець травмувався у поєдинку 32-го туру чемпіонату Угорщини проти Мезекевешда – хавбека "Фраді" замінили на 30 хвилині матчу.

До слова, раніше Зубков потрапив до розширеного списку збірної України.

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