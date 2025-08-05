Ендрік був за крок від переходу в Реал Сосьєдад на правах оренди, але травма зірвала угоду. Про це повідомила журналістка Аранча Родрігес в програмі El Partidazo de COPE. Повідомляється, що домовленість між клубами була "практично досягнута", і план полягав у тому, щоб бразилець провів сезон у Сан-Себастьяні, набуваючи ігрового досвіду на високому рівні. "Це було питання кількох днів, щоб Ендрік опинився в Реалі Сосьєдад", – зазначила Родрігес.

Лунін може покинути Реал – королівський клуб готовий попрощатися із сімома гравцями

Переговори велися паралельно з участю мадридського клубу в Клубному чемпіонаті світу в США. Саме там форвард отримав рецидив травми, що і зупинило угоду, яку в Мадриді розглядали як стратегічний крок для розвитку гравця.

Тепер, за інформацією журналістки, бразилець зосереджений на відновленні і, найімовірніше, залишиться в складі Реала.

У минулому сезоні Ендрік зіграв 37 матчів і забив 7 голів.

"Я не вважаю себе кимось особливим": Модріч – про рішення перейти в Мілан, порівняння з Реалом і давню "образу" Аллегрі