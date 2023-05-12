Травма Зінченка: Артета дав надію збірній України щодо стану універсала
Наставник Арсенала Мікель Артета висловився щодо травм Олександра Зінченка та Вілльяма Саліба.
"Саліба, напевне, не буде готовий до поєдинку проти Брайтона. Ми також сумніваємося, що він відновиться і до наступної гри.
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Чи підтверджено, що Зінченко вибув до кінця поточного сезону? Ні", – резюмував Артета на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Олександр отримав ушкодження у зустрічі минулого туру з Ньюкаслом. Преса повідомляла, що він цього сезону вже не зіграє та пропустить червневі поєдинки збірної України у відборі Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.
Цього сезону українець, як і Саліба, провів 33 поєдинки за "канонірів". Арсенал наразі йде другим в АПЛ, відстаючи на 1 очко від Манчестер Сіті. Дуель з Брайтоном відбудеться 14 травня о 18:30.
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