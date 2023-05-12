"Саліба, напевне, не буде готовий до поєдинку проти Брайтона. Ми також сумніваємося, що він відновиться і до наступної гри.

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Чи підтверджено, що Зінченко вибув до кінця поточного сезону? Ні", – резюмував Артета на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Олександр отримав ушкодження у зустрічі минулого туру з Ньюкаслом. Преса повідомляла, що він цього сезону вже не зіграє та пропустить червневі поєдинки збірної України у відборі Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Цього сезону українець, як і Саліба, провів 33 поєдинки за "канонірів". Арсенал наразі йде другим в АПЛ, відстаючи на 1 очко від Манчестер Сіті. Дуель з Брайтоном відбудеться 14 травня о 18:30.

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