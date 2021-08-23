Травма Трубіна виявилася не такою серйозною – відомі нові терміни
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін пропустить менше матчів, ніж очікувалось.
Відновлення воротаря "гірників" триватиме 1,5 місяця замість очікуваних трьох, стверджує сайт каналів "Футбол".
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Вочевидь, Трубін не допоможе Шахтарю у матчі-відповіді ЛЧ проти Монако (25 серпня) і найближчих поєдинках УПЛ. Це дає шанс Андрію Пятову, який вже встиг підмінити молодшого колегу у зустрічі з Чорноморцем (3:0). Ветерану "гірників" навіть довелося відновити кар'єру у збірній, хоча він обіцяв зав'язати після Євро-2020.
Зауважимо, що Трубін став одним з героїв гостьової перемоги над Монако (1:0), залишивши свої ворота "сухими".
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