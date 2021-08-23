Відновлення воротаря "гірників" триватиме 1,5 місяця замість очікуваних трьох, стверджує сайт каналів "Футбол".

Шахтар близький до підписання воротаря збірної України на заміну Трубіну, – журналіст

Вочевидь, Трубін не допоможе Шахтарю у матчі-відповіді ЛЧ проти Монако (25 серпня) і найближчих поєдинках УПЛ. Це дає шанс Андрію Пятову, який вже встиг підмінити молодшого колегу у зустрічі з Чорноморцем (3:0). Ветерану "гірників" навіть довелося відновити кар'єру у збірній, хоча він обіцяв зав'язати після Євро-2020.

Зауважимо, що Трубін став одним з героїв гостьової перемоги над Монако (1:0), залишивши свої ворота "сухими".

Шахтар резервістами розгромив Чорноморець – ефектний Мудрик, фейли Пятова, скасовані голи та відпочинок основи перед ЛЧ