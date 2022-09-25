Товариський матч

Радом'як – Шахтар – 2:0

Голи: Табо Селе, 52, Луїш Машаду, 90

Швед зазнав травми у спарингу з середняком Екстракляси – попереду матчі проти Металіста та Реала

Шахтар, аби заповнити паузу на матчі збірних, вирішив провести спаринг з командою Маріуша Лєвандовскі. Екс-гравець "гірників" створив добротний колектив, який не дозволив українцям реалізувати свої шанси у першому таймі: чого варті лише моменти Шведа (який на 25-й хвилині залишив поле через травму) і поперечина від Кулакова.

По перерві Табо Селе відгукнувся на простріл і метрів з 18-ти відкрив рахунок у матчі. А на останній хвилині основного часу Луїш Машаду замкнув передачу від партнера і м'яч від дальної стійки влетів у сітку. Забити бодай гол престижу "гірникам" не вистачило часу.

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