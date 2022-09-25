Травма Шведа і поперечина від Кулакова у відеоогляді матчу Шахтар – Радом'як – 0:2
У товариському матчі "гірники" поступились своєму менш іменитому супернику. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Товариський матч
Радом'як – Шахтар – 2:0
Голи: Табо Селе, 52, Луїш Машаду, 90
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Шахтар, аби заповнити паузу на матчі збірних, вирішив провести спаринг з командою Маріуша Лєвандовскі. Екс-гравець "гірників" створив добротний колектив, який не дозволив українцям реалізувати свої шанси у першому таймі: чого варті лише моменти Шведа (який на 25-й хвилині залишив поле через травму) і поперечина від Кулакова.
По перерві Табо Селе відгукнувся на простріл і метрів з 18-ти відкрив рахунок у матчі. А на останній хвилині основного часу Луїш Машаду замкнув передачу від партнера і м'яч від дальної стійки влетів у сітку. Забити бодай гол престижу "гірникам" не вистачило часу.
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