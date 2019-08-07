Травма Сане серйозніша, ніж очікувалось – це може вплинути на трансфер в Баварію

Вінгеру Манчестер Сіті Лерою Сане може знадобитись операція.

Гравець Манчестер Сіті Лерой Сане зазнав травми у поєдинку за Суперкубок Англії проти Ліверпуля. Німця замінили вже на 13 хвилині.

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Пошкодження Сане виявилось більш серйозним, ніж очікувалось. За підсумками медогляду, який відбудеться 8 серпня, буде вирішено, чи потрібна вінгеру операція.

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Якщо хірургічне втручання все ж необхідно, то Сане пропустить від кількох місяців до півроку, що може вплинути на перехід німця в Бавраію, повідомляє Sport Bild.