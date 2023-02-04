Колишній гравець збірної України Артем Громов провів перший поєдинок у футболці АЕКа з Ларнаки.

Чемпіонат Кіпру, 22-й тур

Карміотісса – АЕК Ларнака – 1:3

Голи: Дюріш, 45 – Енглезу, 35, Ніколіч, 46, Понс, 70

33-річний нападник перебрався на Кіпр наприкінці січня на правах вільного агента з СК Дніпро-1. Сьогодні йому вдалось дебютувати за новий колектив, який вже 16 лютого гратиме зі "спортклубівцями" у плей-офф Ліги конференцій.

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Першому виходу Громова на поле у футболці АЕКа посприяла травма Маріна Яколіша, якого довелось змінювати вже на 32 хвилині матчу проти Карміотісси. Результативними діями Артем не відзначився, але дограв поєдинок до кінця й долучився до тріумфу з рахунком 3:1.

Впевнена звитяга дозволила АЕКу закріпити лідерство у чемпіонаті Кіпру. Перевага над АПОЕЛом, який йде другим, складає 4 залікові бали.

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