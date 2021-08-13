Динамо на 6 місяців втратило Дениса Попова, який зазнав травми хрестоподібної зв'язки коліна і вже був прооперований.

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Така ситуація змусила киян переглянути свої плани щодо Артема Шабанова, якому влітку шукали новий клуб. Повідомлялося про інтерес СК Дніпро-1 та польської Легії, за яку він уже виступав на правах оренди.

Очевидно, Артему доведеться щонайменше першу половину сезону провести в Динамо. Столичний клуб уже зробив відповідні зміни у заявці. Тепер на офіційному сайті УПЛ місце Дениса Попова посів саме Артем Шабанов.

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