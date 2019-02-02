Травма Пластуна, яку гравець отримав у півфіналі Кубка Бельгії, виявилась несерйозною

Український захисник Гента Ігор Пластун отримав пошкодження у півфінальному матч Кубка Бельгії проти Остенде.

На 38-ій хвилині матчу проти Остенде український футболіст отримав удар в голову та не зміг продовжити гру, тренер Гента був змушений робити заміну.

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Попередній діагноз лікарів – струс мозку, на щастя, не підтвердився, Ігор Пластун вже займається з командою у загальній групі.

Нагадаємо, Гент у півфіналі Кубка Бельгії переміг Остенде у серії пенальті, вирішальний 11-метровий удар реалізував Роман Безус, крім цього українець на останніх хвилинах основного часу забив гол та перевів гру у овертайм.

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