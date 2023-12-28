В матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі мінімально переграв Крістал Пелас (2:1), але "сині" втратили українського півзахисника Михайла Мудрика, який отримав пошкодження.

Мудрик прокоментував своє пошкодження у матчі з Крістал Пелас – українець встиг відзначитись голом

За інформацією Football London, пошкодження українського вінгера не виглядає серйозним. Мудрик може повністю відновитися до наступного матчу англійського чемпіонату, який відбудеться вже 30 грудня. Підопічні Маурісіо Почеттіно прийматимуть Лутон.

Нагадаємо, гол у ворота Крістал Пелас став для Михайла вже четвертим у поточному сезоні і третім в АПЛ. Мудрик став першим українцем з сезону 2007/08, який забив 3 голи за Челсі протягом одного розіграшу АПЛ – тоді Андрій Шевченко відзначився 5 забитими м'ячами.

Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви