Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк оперативно проаналізував ушкодження Віталія Миколенка, якого той зазнав у спарингу з Молдовою.

"Миколенко травмував гомілкостоп! Одразу слід варто зазначити, що мова йде про нову травму. Ушкодження гомілкостопу в Евертоні було на лівій нозі.

Миколенко зазнав травми у спарингу з Молдовою – лідер збірної України лише відновився від ушкодження

Щодо механізму цієї травми, то контакт відбувся в ногу, яка чітко загрузла в газоні, яку гравець ставив у розвернутому стані для прострілу. Таким чином ушкодилася внутрішня група зв'язок, а також потенційно міжкістковий синдесмоз.

Я б не став хоронити шанси Віталія на Євро-2024, гравці часто реагують емоційно на такі речі в останній товариській грі. Додає також надії те, що гравець тримався одразу після удару за стопу, а не за зв'язки. Є надія, що Віталій таки зможе поїхати на чемпіонат Європи, але пропустить перших 1-2 матчі, якщо буде діагностовано забій чи розтяг.

Якщо ж травма все-таки підтвердиться і внутрішня зв'язка розірвалася, тоді Євро виключене. Мінімальні терміни відновлення від такої травми 3-5 тижнів. Слід очікувати перших даних обстеження і реакції самого суглоба на травму", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Миколенко травмувався в середині першого тайму і був замінений на Олександра Зінченка.

Сабо склав символічну збірну України усіх часів, відреагувавши на заяву Ярмоленка