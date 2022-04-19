Аталанта програла Вероні в чемпіонаті з рахунком 1:2. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Аталанта програла четвертий матч з останніх 5 у всіх турнірах. Бергамаски у жахливій формі. Поразка від Верони повністю заслужена – команда Гасперіні була гіршою за всіма ключовими показниками: за ударами, за гольовими моментами, за xG.

Аталанта добре грала на старті зустрічі, поки на полі був Маліновський. У середині першого тайму Руслан травмувався, зупиняючи суперника, і не зміг самотужки покинути поле. Після цього команда посипалася.

Верона перед перервою забила перший – Чеккеріні замкнув подачу на порожні ворота. Відразу по перерві організувала другий – прохід Іліча завершився автоголом. Гол престижу за господарів забив Скальвіні.