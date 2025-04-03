Андрій Лунін отримав травму і ризикує не зіграти в найближчих матчах Реала.

Після травми Тібо Куртуа пошкодження зазнав і Андрій Лунін. Український голкіпер "вершкових" може пропустити до 4 тижнів через травму камбалоподібного м'яза, повідомляє El Chiringuito TV.

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Проте в штабі Карло Анчелотті розглядають варіант, щоб 26-річний українець зіграв на уколах з Валенсією. Це зумовлено кадровими проблемами, адже третім голкіпером "бланкос" є 19-річний Фран Гонсалес, який ще не дебютував за основну команду.

Нагадаємо, що 5 квітня Реал зіграє в Ла Лізі з Валенсією, а вже 8 квітня з Арсеналом у чвертьфіналі ЛЧ. Лунін в поточному сезоні зіграв 12 матчів за "вершкових", пропустивши 19 голів.

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