Марцело Брозовіч зможе зіграти у матчі за третє місце на ЧС-2022.

Півзахисник збірної Хорватії Марцело Брозовіч зможе зіграти проти Марокко у матчі за третє місце. Як повідомляє Sky Sport Italia, травма лідера "картатих" виявилася несерйозною.

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У півфінальному матчі з Аргентиною Брозовіч був замінений на 50-й хвилині через біль у стегні. Після матчу головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч зізнався, що замінив Марцело, щоби не ризикувати його здоров'ям. "Це був запобіжний захід", – сказав тоді наставник.

Результати обстеження, яке гравцю було проведено у середу, 14 грудня, жодних ушкоджень не виявили.

Матч Хорватія – Марокко відбудеться 17 грудня.

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