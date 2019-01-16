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Травма Кейна не змінила планів Тоттенхема на трансферне вікно

20:18 246 Читать на русском
Травма Кейна не змінила планів Тоттенхема на трансферне вікно
Харрі Кейн / Фото: соцмережі

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував ситацію з травмою Харрі Кейна, який, за попереднім прогнозом, не зможе вийти на поле орієнтовно місяць.

"Травма Кейна ніяк не вплине на трансферні плани Тоттенхема в січні. Ми готові грати як з Харрі, так і без нього.

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У той же час ми знаємо, що замінити його буде не так просто. Ця ситуація не змінила моєї думки щодо трансферів. Я думаю, у молодих гравців з'явилася хороша можливість проявити себе і вийти на новий рівень", – цитує Почеттіно Sky Sports.

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Теги
Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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