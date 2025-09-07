ПСЖ направив до FFF лист з попередженням про стан своїх гравців. Раніше Усман Дембеле і Дезіре Дуе отримали травми в матчі Франції проти України в кваліфікації ЧС-2026, хоча парижани повідомляли футбольні власті країни про ризики. "Сьогодні ми змушені висловити нашу глибоку стурбованість і невдоволення з приводу збереження здоров'я наших гравців під час їх викликів до національної команди", – йдеться в листі.

ПСЖ на порозі грандіозного конфлікту з Дешамом – парижани втратили двох гравців через травми

На двох сторінках парижани висловили жаль з приводу відсутності попередніх консультацій FFF з клубом.

Паризький клуб запропонував Федерації футболу Франції впровадити протокол медичної комунікації, що гарантує систематичний, документований і взаємний обмін інформацією між медичними службами клубу і збірної, особливо якщо гравці знаходяться після серії матчів або вже мають якісь проблеми зі здоров'ям.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026