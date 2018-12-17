Трапп: Шахтар – одна з найсильніших команд у Лізі Європи, пройти їх буде нелегко

Голкіпер Айнтрахта Кевін Трапп прокоментував майбутню зустріч в 1/16 фіналу Ліги Європи з донецьким Шахтарем.

"Шахтар – один з найсильніших суперників, якого ми могли отримати. У них відмінна команда з великою кількістю бразильців.

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Перед нами важке завдання, але ми задоволені. У нас теж непогана команда", – цитує голкіпера офіційний сайт Айнтрахта.

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