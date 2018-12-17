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Трапп: Шахтар – одна з найсильніших команд у Лізі Європи, пройти їх буде нелегко

15:52 357 Читать на русском
Трапп: Шахтар – одна з найсильніших команд у Лізі Європи, пройти їх буде нелегко
Кевін Трапп / Фото: соцмережі

Голкіпер Айнтрахта Кевін Трапп прокоментував майбутню зустріч в 1/16 фіналу Ліги Європи з донецьким Шахтарем.

"Шахтар – один з найсильніших суперників, якого ми могли отримати. У них відмінна команда з великою кількістю бразильців.

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Перед нами важке завдання, але ми задоволені. У нас теж непогана команда", – цитує голкіпера офіційний сайт Айнтрахта.

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Теги
Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Кевін Трапп Кевін Трапп
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