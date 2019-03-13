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Трапп – про матч проти Інтера: Для Айнтрахта це немов поєдинок Ліги чемпіонів

22:28 75 Читать на русском
Трапп – про матч проти Інтера: Для Айнтрахта це немов поєдинок Ліги чемпіонів
Кевін Трапп / Фото: соцмережі

Воротар Айнтрахта Кевін Трапп поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 Ліги Європи проти Інтера.

 

"Це особливий матч для нас. Немов гра Ліги чемпіонів. Чудовий матч топ-рівня. Безумовно, ми працюємо заради такого весь сезон. На таким матчі не потрібно себе додатково налаштовувати.

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У нас є шанс зіграти на цьому великому стадіоні і пробитися в чвертьфінал Ліги Європи. Навряд чи хтось вірив, що у нас буде такий шанс.

Ми хочемо завтра зіграти на перемогу. Ми здатні на це. Ми не повинні особливо розслаблятися, тому що Інтер – дуже досвідчена команда. Потрібно бути зосередженими на своїй роботі.

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Ймовірно, завтра наші вболівальники поб'ють рекорд по гостьовій відвідуваності. Це неймовірно, гравці дуже раді. Підтримка неймовірно допомагає", – цитує Траппа твіттер Айнтрахта.

Теги
Кевін Трапп Кевін Трапп Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Інтер - Айнтрахт Франкфурт
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