Виконуючий обов'язки головного тренера Брюгге Рік Де Міл поділився емоціями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти "біло-синіх" (1:0).

"Ми повинні були діяти ефективніше. Трапився найгірший з можливих сценаріїв – гол наприкінці матчу. Всі були дуже розчаровані. Але ми знаємо, що заслужили більшого. Команда провела відмінну єврокубкову кампанію, але могло бути і краще. Проте, перш за все, давайте пам'ятати про хороші речі.

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Важко оцінити, наскільки серйозна травма Доста. Сподіваємося, що все буде добре. Коли гравець вибуває з гри, це завжди велике розчарування. Це послабило нас в кінці матчу.

Треба почекати і подивитися, хто зможе зіграти в майбутньому поєдинку проти Гента. Завтра знову будемо здавати тести на COVID-19, так що буде зрозуміло, хто зможе взяти участь у поєдинку. Зрештою, команда дуже мотивована. Наші футболісти – професіонали", – цитує Де Міла офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі-відповіді Динамо на виїзді мінімально здолало Брюгге і вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи.

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