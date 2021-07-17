"Про інтерес Шахтаря я дізнався в червні, коли перебував в розташуванні збірної Буркіна-Фасо. Спочатку мій дядько сказав мені про це, а потім вже подзвонили і агенти. Для мене це стало сюрпризом, я відразу почав міркувати.

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У підсумку вирішив, що для мене це хороший варіант, адже у клубу є фантастичний проект. Часто дивлюся футбол, тому добре знав і про Шахтар, і про Україну. Душан Тадіч порадив мені переїхати сюди. Сказав, що це команда, яка може грати в красивий футбол", – наводить слова Траоре FanDay з посиланням на офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Лассіна приєднався до "гірників" влітку цього року, підписавши контракт терміном на 5 років. Трансфер обійшовся Шахтарю в 10 млн євро.

Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря