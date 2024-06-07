Форвард Шахтаря Лассіна Траоре забив за збірну у відборі на чемпіонат світу від Африки.

Відбір на ЧС-2026

Єгипет – Буркіна-Фасо – 2:1

Голи: Трезеге, 3, 7 – Траоре, 56

Буркіна-Фасо в першому раунді африканської кваліфікації потрапила у групу до Єгипту. На виїзний матч у Каїрі в основі гостей вийшов не лише Лассіна Траоре, а й гравець Байєра Тапсоба та вінгер Борнмута Уаттара.

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Єгиптяни перемогли завдяки двом швидким голам – обидва в активі Трезеге. На третій хвилині Салах асистував партнеру, а на сьомій – вінгер Трабзонспора розібрався сам.

Траоре в другому таймі своїм голом повернув інтригу в матч. Форвард Шахтаря зіграв на добиванні, коли м'яч відскочив від поперечини. Однак врятувати бодай нічию Буркіна-Фасо не зуміла.