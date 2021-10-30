Як стало відомо в ефірі УПЛ Online, Траоре вже прооперували в Барселоні. Зазначається, що нападник "гірників" має перенести ще одну операцію через 2 місяці.

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А от терміни відновлення Траоре невтішні для "гірників" – повідомляється, що Лассіна пропустить близько року через свою травму. Нагадаємо, 20-річний буркінієць зазнав травми коліна після зіткнення з Дюмфрісом у матчі группового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Влітку Шахтар заплатив Аяксу за Траоре близько 10 млн євро. Форвард встиг забити у футболці "гірників" 9 голів у 14 матчах.

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