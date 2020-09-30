Нападник "вовків" отримав одразу ж два виклики на жовтневі матчі – у збірні Іспанії та Малі, повідомляє AS.

Траоре очолив шорт-лист Ліверпуля

За інформацією джерела, іспанська федерація сподівається, що в найближчих матчах форвард буде виступати під керівництвом Луїса Енріке. Адама неодноразово наголошував, що він має бажання виступати за збірну Іспанію. Футболіст захищав кольори молодіжних збірних різних вікових груп, але за основну команду ще не дебютував. Народився гравець у Малі.

Вперше Траоре був викликаний в збірну Іспанії в листопаді 2019 року на відбіркові матчі Євро-2020 з Мальтою та Румунією, але був змушений покинути її після м'язової травми. Потім його знову викликали на матчі Ліги націй з Німеччиною і Україною, але Адама пропустив їх через коронавірус.

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