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Траоре очолив шорт-лист Ліверпуля

15:24 155 Читать на русском
Траоре очолив шорт-лист Ліверпуля
Адама Траоре

Мерсисайдці налаштовані підписати найкращого дриблера АПЛ. Адама Траоре може піти на підвищення.

Юрген Клопп прагне розвантажити своє атакувальне тріо – Салах, Фірміно та Мане фактично незамінні. Фаворитом німецького тренера виступає Адама Траоре, переконує скандальне видання The Sun.

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Вінгер Вулверхемптона оцінюється в 60 мільйонів фунтів, однак таку ціну Ліверпуль точно не заплатить. Можливо, свою роль зіграє бажання самого Траоре перейти в солідніший клуб.

Адама став одним з відкриттів поточного сезону, увірвавшись до списку найкращих вінгерів АПЛ. У активі вихованця Барселони 7 асистів та 4 голи у 28 матчах чемпіонату.

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