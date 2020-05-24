Траоре очолив шорт-лист Ліверпуля

Мерсисайдці налаштовані підписати найкращого дриблера АПЛ. Адама Траоре може піти на підвищення.

Юрген Клопп прагне розвантажити своє атакувальне тріо – Салах, Фірміно та Мане фактично незамінні. Фаворитом німецького тренера виступає Адама Траоре, переконує скандальне видання The Sun.

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Вінгер Вулверхемптона оцінюється в 60 мільйонів фунтів, однак таку ціну Ліверпуль точно не заплатить. Можливо, свою роль зіграє бажання самого Траоре перейти в солідніший клуб.

Адама став одним з відкриттів поточного сезону, увірвавшись до списку найкращих вінгерів АПЛ. У активі вихованця Барселони 7 асистів та 4 голи у 28 матчах чемпіонату.

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