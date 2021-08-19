"Він грає і забиває. Лассіна грає у дуже важливих матчах. Донецький Шахтар за останні десять років дев'ять разів виступав у Лізі чемпіонів, тому вони очікують лише цього. Траоре виходить у стартовому складі, отже, він важливий для команди.

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Хтось може сказати, що Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар, в чому немає сумнівів. Але також він зробив і вибір на користь свого спортивного майбутнього. Він там вже є цінним гравцем, молодець", – цитує Влаара Ajax Showtime.

Нагадаємо, Траоре перебрався у Шахтар саме з Аякса за 10 млн євро. 20-річний форвард легко завоював місце в основі і вже встиг забити 4 голи у 7 поєдинках за "гірників".

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