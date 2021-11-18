"Траоре не буде до наступного сезону, Мораєс ще не почав тренуватися з нами. Наразі не знаю, почне він до зимової паузи чи після. Розраховуємо, що Сікан, Педрінью та Фернандо добре зіграють. Наша команда є міцною навіть без Траоре, хоч зрозуміло, що Лассіна був для нас плюсом. Зараз ми на першому місці без нього, й наше бажання – там же фінішувати.

Траоре очікує на другу операцію – форвард Шахтаря залишається у Барселоні

Педрінью два дні тому повернувся до загальної групи й почувається більш-менш добре. Йому просто слід знов звикнути, змінити швидкість і рух під час тренування. Можливо, в суботу у стартовому складі він не вийде, проте до Ліги чемпіонів вже зможе бути готовим", – сказав Де Дзербі для сайту Шахтаря.

20 листопада "гірники" зіграють з Рухом, а вже у середу на виїзді зустрінуться з Інтером в рамках ЛЧ.

Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско