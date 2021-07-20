"Мені неодноразово казали, що зовні і манерою гри я схожий на форварда збірної Бельгії Ромелу Лукаку. Він мене дуже надихає, і, звичайно, я намагаюся рівнятися на нього. Однак мені потрібно підрости фізично і покращити свої ігрові якості, щоб бути схожим на нього.

Траоре зізнався, який зірковий гравець порадив йому приєднатись до Шахтаря

Моїм ідолом завжди був Дідьє Дрогба, так само як і Самюель Ето'О. З чинних гравців для мене топ-форварди – Роберт Лєвандовскі і Карім Бензема. Їхня гра мені дуже імпонує. А ще я орієнтуюся на гру свого кузена Бертрана Траоре, який виступає в АПЛ за Астон Віллу також на позиції форварда", – цитує Траоре офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Лассіна приєднався до "гірників" влітку цього року, підписавши контракт терміном на 5 років. Трансфер обійшовся Шахтарю в 10 млн євро.

Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря