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Трансляція УПЛ: 2+2 та УНІАН будуть показувати матчі чемпіонату

17:00 183 Читать на русском
Трансляція УПЛ: 2+2 та УНІАН будуть показувати матчі чемпіонату
Динамо / ФК Динамо Київ

2+2 та УНІАН будуть транслювати матчі чотирьох представників УПЛ у сезоні 2019/20.

Домашні матчі київського Динамо, луганської Зорі, чернігівської Десни та СК Дніпро-1 покажуть телеканали 2+2 та УНІАН, повідомляє офіційний сайт медіахолдингу 1+1.

"Клуби не можуть продавати права на показ матчів іншим телеканалам", – Грімм розповів про боротьбу за єдиний телепул УПЛ

"Згідно з укладеними договорами, група бере на себе всі зобов'язання щодо виробництва і розміщення телетрансляцій. Інформація про передачу всіх прав на покази каналам Футбол 1/2 була поширена передчасно і безпідставно", – йдеться у заяві холдингу.

Зокрема, 10 серпня 2+2 транслюватиме поєдинок за участю Динамо та Шахтаря. Раніше повідомлялось, що офіційним транслятором УПЛ стали канали Футбл 1/2.

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Теги
телебачення Десна Десна УПЛ Канал 2+2 УНІАН СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо Динамо Зоря Зоря
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