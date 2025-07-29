Журналіст Ігор Циганик розповів, що півзахисник Динамо Володимир Бражко став клієнтом однієї з найбільших агентських компаній у світі.

"Авторизацію на представлення інтересів Бражка у Прем'єр-лізі та інших топ-чемпіонатах отримала дуже серйозна, одна з найбільших агентських компаній у світі. На цей момент вони займаються можливістю трансферу Володимира Бражка за кордон", – поділився інсайдер у програмі Циганик Live.

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Нагадаємо, минулої зими Динамо відмовилось відпускати Бражка до англійського Вулверхемптона, який пропонував 22 мільйони євро за опорного півзахисника. "Вовки", щоправда, були готові виплатити всю суму чотирма траншами, через що "біло-сині" відмовились від продажу.

Футболіст збірної України в минулому сезоні провів за киян 37 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти. У другій половині сезону Бражко втратив місце в основі Динамо.

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