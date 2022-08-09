Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Єдиний м'яч у складі Уотфорда в свій актив записав вінгер команди Ісмаїла Сарр. Вже на старті зустрічі сенегалець помітив, що голкіпер суперників задалеко вийшов із воріт, і наважився на удар зі своєї половини поля. Вийшло ідеально.

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Цей м'яч став для 24-річного футболіста дебютним у нинішньому сезоні. Щоправда, у Чемпіоншипі Сарр вже забивав – його 13 м'ячів упродовж кампанії 2020/21 допомогли Уотфорду повернутися в еліту. Тоді здавалося, що рекордні для команди 30 млн євро на трансфер, себе виправдали. Однак в АПЛ нападник забив лише 5 голів, а "шершні" вилетіли.