Як повідомлялось раніше, Ворскла не може проводити будь-які трансферні маніпуляції через бан, накладений на клуб. Початок заборони на реєстрацію гравців для полтавців датований ще 8 квітня, а термін обмеження триватиме протягом трьох наступних трансферних вікон.

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За інформацією Tribuna, причиною бану стали скарги з боку албанського півзахисника Ардіта Толі – клуб досі не розрахувався з ним.

Нагадаємо, хавбек перейшов у Ворсклу в серпні 2022 року за 120 тисяч євро з Тірани й залишив полтавців у вересні 2024-го у статусі вільного агента (1 асист у 18 матчах). Нині Толі виступає за албанське Динамо Сіті.

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