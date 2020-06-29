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Трансферне вікно в Бундеслізі поділять на дві частини – перша триватиме всього день

21:25 - Читать на русском
Трансферне вікно в Бундеслізі поділять на дві частини – перша триватиме всього день
Нюбель, який змінив Шальке на Баварію / Getty Images

Німеччина визначилася з термінами найближчого трансферного вікна.

Клуби матимуть можливість підписувати гравців упродовж двох періодів, стверджує Kicker.

Аугсбург безкоштовно підсилився трьома новачками – серед них лідери Шальке та Уніона

Перший триватиме лише один день (1 липня) – офіційно оформлять ті угоди, які вже завершені і підписані. Друга частина вікна розтягнеться від 15 липня до 5 жовтня. Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на розклад сезону, тому УЄФА дав командам додатковий час на трансфери перед початком нової єврокубкової кампанії.

Нагадаємо, попереду (4 липня) в Німеччині ще запланований фінал Кубка між Баварією та Байєром.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина
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