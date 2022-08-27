"Ще в лютому цього року мої агенти приїхали до Амстердама, щоб повідомити Аяксу про моє бажання покинути клуб. Я прагнув зустрітися з новими викликами і чекав, що прибудуть деякі зацікавлені клуби. Звичайно, з хорошими пропозиціями для Аякса.

У червні цього року я перервав свою відпустку і особисто приїхав, щоб ще раз повідомити керівництву Аякса, в тому числі новому тренеру, про своє бажання піти і про те, щоб вони розглянули цю можливість. Трансферне вікно тягнулось, і я також отримав пропозицію від Аякса про продовження контракту. Втім, я ще раз дав зрозуміти – я хочу піти!

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Днями під час зустрічі з клубом я вкотре висловив свою давню зацікавленість у відході, тільки цього разу із серйозною пропозицією на столі. Аякс відмовився, мотивуючи це тим, що у них є лише 5 днів на пошуки заміни мені. Я не прошу просто відпустити мене, я прошу Аякс продати мене за рекордні гроші в історії Ередивізі. Я наполягав на цьому з лютого, щоб клуб міг спокійно перебудувати команду.

Я був дуже щасливий в Амстердамі, я виграв титули в Аяксі, знайшов друзів і побудував вагому частину своєї кар’єри, але тепер я твердо переконаний, що готовий і сповнений мотивації слідувати своїй історії та своїм мріям. Люди повинні почути мене і розуміти, що моя мотивація рухає мене до щастя. Мені це потрібно, щоб продовжувати виступати на високому рівні. Аякс завжди буде в моєму серці! Сподіваюся, вболівальники мене зрозуміють... Майбутнє футболіста – річ абсолютно невизначена, а можливості можуть бути унікальними!" – заявив Антоні в інтерв'ю Фабріціо Романо.

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