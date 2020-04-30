Трансферна ціль Моурінью несподівано завершив кар'єру у 24

Колишній голкіпер молодіжної збірної Англії Тед Сміт вирішив завершити професіональну кар'єру у віці 24 років.

Воротар виступав у складі Саутенд Юнайтед в Лізі 1 (англійський третій дивізіон), але величезний тиск у соцмережах змусив його повісити рукавички на цвях у такому молодому віці.

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"Це був не я. Це було не те, що мені подобається. Мені подобається сама гра та тренування, але коли йдеться про тиск у день матчу, то для мене це завжди було занадто багато. Після матчів я відразу заходив в соціальні мережі і читав коментарі. У 90% випадків не було нічого, але якщо після поганої гри я натикався на кілька коментарів з критикою, я їх запам'ятовував", – сказав Сміт в коментарі The Telegraph.

До слова, голкіпер всю свою нетривалу кар'єру провів у складі Саутенда. Минулої зими Тед ледь не опинився в Тоттенхемі. Моурінью хотів бачити його у своїй команді, але угода зірвалася в останній день трансферного вікна. Також Сміт зіграв 9 матчів за збірні Англії різного віку.

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