Захисник "Божих синів" Нуссаїр Мазрауї розповів про плани щодо подальшої кар'єри. Його контракт з нідерландцями розрахований до літа цього року.

"Гадаю, що шанси на те, що залишусь в Аяксі, дуже невисокі – 5%, можливо. Я готовий до чогось нового.

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Тут провів аж 16 років і думаю, що настав відповідний момент для відходу", – цитує Мазрауї Mundo Deportivo з посиланням на ефір ESPN.

Зауважимо, марокканець є вихованцем амстердамської футбольної школи, за першу команду виступає з 2018-го. Загалом Нуссаїр Мазрауї провів 125 поєдинків, відзначився 10 голами й 8 асистами.

Впевнені виступи за Аякс, зокрема і в Лізі чемпіонів, привернули до 24-річного оборонця увагу кількох європейських грандів: Реала, Барселони, Роми й Наполі.

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