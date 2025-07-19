Після трансферів Куньї, Леона і Мбеумо "червоні дияволи" можуть підписати воротаря. Андре Онана вибув через травму підколінного сухожилля та, ймовірно, пропустить залишок передсезонної підготовки, а також старт АПЛ проти Арсенала.

Манчестер Юнайтед закриває топ-трансфер одноклубника Ярмолюка

Серед кандидатів – голкіпер Антверпена Сенне Ламменс, який має найкращі показники в бельгійській Про Лізі: 127 сейвів, 81,4% відбитих ударів та мінус 14,5 пропущених м’ячів щодо очікуваних. За інформацією SPORTBIBLE, Ламменс вже давно перебуває в шортлисті Манчестер Юнайтед – перші контакти відбулись навесні.

Сам Ламменс вже прокоментував чутки про трансфер для бельгійської преси: "Коли я вперше почув про це, подумав: "Вау". Всесвітньо відомий клуб, який за тобою стежить. Це особливо. Звісно, про це багато говорили, і коли я робив сейв на тренуванні – одразу лунало: Юнайтед те, Юнайтед се. Це лише позитив. Особливо тому, що це найкраще змагання у світі, а мій профіль, габарити та стиль гри схожі з англійським футболом. Там потрібно бути фізично сильним – і це мені підходить".

Антверпен оцінює воротаря у 20 мільйонів євро. Контракт гравця з клубом чинний до 2027 року.

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