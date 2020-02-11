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Трансферна кампанія Карпат ще не завершена – Санжар розкрив плани "зелено-білих"

13:47 356 Читать на русском
Трансферна кампанія Карпат ще не завершена – Санжар розкрив плани "зелено-білих"
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар анонсував нові підписання "зелено-білих", які продовжують комплектувати команду перед відновленням УПЛ.

"Я був ініціатором переходів Каніболоцького і Матара. Нам потрібне підсилення. Від нас пішов Підківка, Кудрику потрібна конкуренція. Каніболоцький стане підсиленням. Ця позиція буде закрита.

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У нас дуже молода команда, вона стала ще молодшою, ніж в першому півріччі. Планую підписати гравців ще на 2-3 позиції", – сказав Санжарв ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, під час зимового транферного вікна Карпати підписали грузинського захисника Гіоргадзе, чемпіона світу U-20 Хахльова, екс-голкіпера Шахтаря Каніболоцького та форварда Олімпіка Матара Дійє. Також відомо, що на перегляді у таборі "зелено-білих" перебуває екс-гравець Чорноморця Танчик.

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