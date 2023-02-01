Керівництво лондонського клубу зосередилося на підписанні Енцо Фернандеса, через що з документами щодо оренди Хакіма Зієша виникла плутанина.

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Лондонський клуб тричі надсилав до Парижа факсом документи. Згідно з джерелом, у першому випадку "сині" відправили неправильний документ, у другому випадку не було необхідного підпису, а в третьому випадку Челсі запізнився з відправкою – документи прийшли після дедлайну.

Джерело вважає, що ці помилки Челсі могли виникнути через те, що керівництво лондонського клубу зосередилося на підписанні Енцо Фернандеса з Бенфіки за 121 мільйон євро.

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