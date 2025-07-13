Вінгер Зіри Саліфу Сума не перебереться до стану чемпіонів України.

Перехід Саліфу Сума з азербайджанської Зіри до Динамо провалився. Про це повідомляє азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров.

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21-річний гвінеєць обрав іншу команду для продовження кар'єри. Нею стане словенський Марібор. Клуб уже запланував медичний огляд для гравця найближчими днями.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Сума оформив 12 голів та 7 асистів за 41 матч. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,2 млн євро.

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