Трансфер зіркового вінгера в Динамо зірвався – гравець перейде в клуб з європейського чемпіонату
13 липня 19:10 - Читати іншою мовою
Вінгер Зіри Саліфу Сума не перебереться до стану чемпіонів України.
Перехід Саліфу Сума з азербайджанської Зіри до Динамо провалився. Про це повідомляє азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров.
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21-річний гвінеєць обрав іншу команду для продовження кар'єри. Нею стане словенський Марібор. Клуб уже запланував медичний огляд для гравця найближчими днями.
Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Сума оформив 12 голів та 7 асистів за 41 матч. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,2 млн євро.
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