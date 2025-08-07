ПСЖ наближається до підписання українського захисника Борнмута Іллі Забарного. Як повідомив журналіст Алекс Крук, клуби досягли принципової згоди щодо суми трансферу – 63 мільйони євро.

Наразі сторони обговорюють фінальні деталі угоди, зокрема структуру бонусів та додаткові умови переходу.

Раніше у пресі з'являлася суперечлива інформація щодо вартості трансферу. ЗМІ повідомляли, що Борнмут вимагав 70 мільйонів євро, тоді як ПСЖ був готовий заплатити 60 мільйонів плюс бонуси. Пізніше згадувалась сума у 68 млн, але тепер джерела говорять про 63 мільйони.

Таким чином, 22-річний центрбек збірної України може вже найближчим часом стати гравцем чинного чемпіона Франції. Якщо трансфер відбудеться, Забарний стане одним з найдорожчих українських футболістів в історії.

