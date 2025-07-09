Через затяжні перемовини з Борнмутом ПСЖ може перемкнути свою увагу на захисника Фенербахче.

Довгоочікуваний перехід Іллі Забарного до ПСЖ може зірватися. Про це повідомляє foot01.

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Парижани все ще не можуть дійти компромісу з Борнмутом щодо ціни за гравця. Такі важкі перемовини змушують чинних володарів ЛЧ шукати альтернативи.

Повідомляється, що дешевшим варіантом для ПСЖ може стати захисник Фенербахче Юсуф Акчичек. 19-річний турок оцінюється порталом Transfermarkt в 12 мільйонів євро.

Серед інших запасних варіантів називають також Томаса Араужо з Бенфіки. Але французький клуб все ще сподівається дійти згоди з "вишнями", щоб підписати Забарного

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду