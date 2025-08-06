Драма навколо трансферу захисника Борнмута Іллі Забарного в ПСЖ продовжується і обростає новими подробицями.

Вже декілька місяців не вщухають розмови щодо майбутнього Іллі Забарного. Як повідомляє L'Equipe, ПСЖ досі зберігає оптимізм щодо трансферу українця, але сторони зайшли в глухий кут.

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Видання зазначає, що перемовини ведуться негнучко, що іноді призводить до непорозумінь та напруженості з різними залученими сторонами. Борнмут та ПСЖ не можуть домовитися про бонуси.

Остання письмова пропозиція парижан становить 60 мільйонів фунтів фіксовано плюс згода сплатити солідарні внески, встановлені ФІФА (5% від трансферу, отже, 3 млн фунтів додатково). Борнмут просить додати ще три мільйони як бонуси. ПСЖ навів "вишням" приклад Діна Хьойсена, якого продали в Реал за 62,5 млн євро, і відмовився додавати бонуси.

Забарний досі віддає перевагу французькому клубу і не розуміє, чому його трансфер затягується. Тоттенхем та Ньюкасл, які готові задовольнити всі вимоги Борнмута, тиснуть на Іллю. Обидва клуби готові зробити крок, якщо українець відмовиться від переходу в ПСЖ.

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