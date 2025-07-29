Захисник Борнмута Ілля Забарний все ближчий до завершення свого трансферу у ПСЖ – сага триває з початку літа.

ПСЖ готовий прискорити трансфер Іллі Забарного, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Парижани уже обговорюють з Борнмутом систему бонусів.

Борнмут зробив несподіване прохання Динамо для трансферу Забарного в ПСЖ – відома відповідь киян

Сам Забарний хоче перейти саме до ПСЖ. Раніше повідомлялось про інтерес до українця з боку Тоттенхема, але насправді це ніколи не вважалося серйозним з боку чинного володаря Ліги Європи.

До слова, у минулому сезоні Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут, віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного захисника у 42 мільйони євро. Варто додати, що київське Динамо заробить 20% від майбутнього трансферу Забарного.

Paris Saint-Germain are prepared to accelerate for Ilya Zabarnyi as Tottenham were never concrete or in serious talks despite reports.



Zabarnyi wants PSG and add-ons structure is being discussed with Bournemouth.



Almost there. pic.twitter.com/boREv6Gl9W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів