Трансфер Забарного майже готовий – Романо озвучив останню перешкоду та заперечив перемовини з володарем єврокубка
Захисник Борнмута Ілля Забарний все ближчий до завершення свого трансферу у ПСЖ – сага триває з початку літа.
ПСЖ готовий прискорити трансфер Іллі Забарного, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Парижани уже обговорюють з Борнмутом систему бонусів.
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Сам Забарний хоче перейти саме до ПСЖ. Раніше повідомлялось про інтерес до українця з боку Тоттенхема, але насправді це ніколи не вважалося серйозним з боку чинного володаря Ліги Європи.
До слова, у минулому сезоні Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут, віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного захисника у 42 мільйони євро. Варто додати, що київське Динамо заробить 20% від майбутнього трансферу Забарного.
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