На Євро-2024 визначились усі учасники чвертьфіналів. До вісімки найкращих пробилися усі фаворити, на звання сенсації претендує хіба виліт італійців, які абсолютно справедливо поступилися Швейцарії. Поки не вражає своєю грою і збірна Англії, яка після надскладної перемоги над словаками була розкритикована британськими оглядачами. Нелегко було і португальцям, які лише в серії післяматчевих пенальті зуміли переграти словенців. Окремої уваги заслуговує Кріштіану Роналду, який досі не зміг відзначитися на континентальній першості в основний час.

Попри виліт збірної України ще на стадії групового етапу, деякі гравці "синьо-жовтих" не сходять зі шпальт іноземних видань через свій вдалий виступ на Євро. Одна з "білих плям" колективу Сергія Реброва – Микола Шапаренко, який зацікавив римський Лаціо. Ще один динамівець – Володимир Бражко – перебуває на радарах віце-чемпіона Нідерландів Фейєнорда. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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